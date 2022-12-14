新年与耶诞假期俄乌是否停火？克宫称没讨论

（法新社莫斯科14日电） 克里姆林宫今天表示，并未收到乌克兰方面在即将到来的新年与耶诞假期停止战斗的任何提案，而且停火并不在莫斯科的讨论项目里。

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记者今天提问俄国是否会为了新年或耶诞节停止战斗，克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回答：「不会，没有收到任何人的提案，这类议题都未列入讨论。」

根据东正教节庆日历，俄罗斯在1月7日庆祝耶诞节，而国定假日一般会从元旦放到耶诞节之后。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月对乌克兰发动理应为闪电攻势的入侵，基辅政府表示决意战斗到收复俄军控制的土地为止。

在将近10个月的战斗中，俄罗斯尚未达成任何对外公开的关键目标，包括拿下首都基辅或是乌克兰东部的顿巴斯地区（Donbas）。莫斯科宣称对乌克兰发起的是「特殊军事行动」。

然而莫斯科当局在乌克兰顿内茨克州（Donetsk）扶植的领导人今天呼吁俄国扩大目标，再兼并毗邻黑海的乌克兰敖德萨州（Odesa）与北部的切尔尼戈夫州（Chernigiv）。对此培斯科夫称，这得视当地「居民意愿」而定。

© 2022 AFP