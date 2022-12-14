松绑防疫限制致染疫人数激增 IMF估中国今明两年成长将放缓

（法新社华盛顿13日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃今天告诉法新社，由于松绑COVID-19防疫限制导致染疫人数激增以及带来暂时性挑战，中国今明两年经济成长「极有可能」放缓。

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全球第2大经济体中国近日放宽了实施近3年的严格COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施之后，正努力因应飙升的确诊病例。

乔治艾娃（Kristalina Georgieva）说，中国的清零政策虽重创了经济，但「放宽防疫限制也将在未来几个月带来一些困难」。

这是因为感染人数暴增将会是不可避免的，有更多人暂时无法加入劳动力市场。

她说：「然而，中国很可能会在下半年度克服困境，经济成长前景有望出现些许改善。」

中国清零政策主打的是快速封锁、国际旅行限制和大规模检测。这些措施对消费者和企业带来沉重打击，最终在中国各大城市引发示威活动。

IMF先前警告，中国居民面临的防疫限制特别严苛。

IMF在10月将其对中国今年的经济成长预测下调至3.2%，来到数十年来最低水准，同时预测明年成长将升至4.4%。

乔治艾娃说，但「我们极有可能会下调中国2022年和2023年的成长预测」。

目前，中国还须调整COVID-19政策，例如透过更具针对性的限制和加强疫苗接种来防疫，尤其是针对老年人口。乔治艾娃补充说，此外还需运用更多抗病毒治疗。

她重申，鉴于2023年也将是「非常困难的一年」，IMF进一步下调经济成长预测的可能性「很高」。

她说，除了中国外，美国和欧洲联盟的经济成长预计也将同时放缓，有一半的欧盟国家明年料将陷入衰退。

IMF稍早表示，明年全球经济成长率有25%的机率会降至2%以下，但乔治艾娃今天说，这个可能性已经上升。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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