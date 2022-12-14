毅力号首度捕捉火星尘卷风声 科学家分享过程

（法新社巴黎13日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）火星探测车「毅力号」（Perseverance）首度成功录下火星尘卷风声音，有住人类研究火星生命痕迹，参与研究计画的科学家今天分享这段过程。

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2021年9月27日这天，在一个偶然的机会下，一个高118公尺、宽25公尺的尘卷风直接从毅力号上方通过，毅力号上的火星遥感仪器SuperCam成功捕捉到尘卷风低沉的呼啸声。

法国太空研究机构「高等航空暨航太学院」（ISAE-SUPAERO）的行星研究人员梅铎（Naomi Murdoch）说：「在它抵达（毅力号上方）时，我们听见了和这个尘卷风有关的风声，之后便没有声音，因为我们正处于旋风眼中。」

她说，当麦克风再度穿过尘卷风的眼墙时，声音又回来了。SuperCam的麦克风就是在高等航空暨航太学院设计出来的。

梅铎指出，尘埃撞击发出嗒嗒声，让研究人员得以计算粒子数量，好研究这个旋风的结构和行为。

这也可能有助解决一直困扰科学家的一个谜团。梅铎表示，在火星某些地区，「旋风通过时会吸走沙尘，一路清扫火星探测车的太阳能板」。

但梅铎说，在其他地区，旋风经过时并没有带走太多沙尘，「它们就只有移动空气，我们并不清楚原因」。

她表示，举例来说，NASA「洞察号」（InSight）火星探测器的太阳能板「就被沙尘覆盖」，因为洞察号所在的位置无法利用这些天然的吸尘器。

这项研究发表于「自然通讯」（Nature Communications）期刊。

© 2022 AFP