泽伦斯基：乌克兰土地遭俄埋地雷 盼国际助清理

（法新社威灵顿14综合外电报导）乌克兰总统泽伦斯基今天呼吁国际提供长期援助，以协助乌克兰清除地雷和其他未爆弹药，他说乌克兰目前遭地雷与未爆弹药污染的区域，相当于柬埔寨国土的面积。

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法新社报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在对纽西兰国会的录影谈话中表示，俄罗斯对乌克兰将近一年的侵略，简直是一场「生态灭绝」，这将会产生长远影响，并吁请纽西兰和其他国家加强援助。

他告诉纽西兰国会议员说：「目前乌克兰有17万4000平方公里的土地遭到地雷和未爆弹药污染。」这相当于柬埔寨、叙利亚或乌拉圭的国土面积。

泽伦斯基敦促纽西兰协助带领清理工作；纽国军队在扫雷方面拥有丰富经验。

泽伦斯基说：「对于可能死于俄罗斯隐藏式杀伤性地雷的孩童来说，并没有真正的和平。」

他又说，黑海和邻近的亚速海（Azov）也布满了水雷，「已有数十万计的生物因俄国的敌对行动而死亡」。

纽西兰政府今天承诺再提供200万美元（约新台币6165万元）的人道援助，帮助乌克兰度过寒冬。

纽西兰并强调已在前一天对伊朗实施制裁。伊朗已提供俄罗斯数十架无人机，被用来攻击乌克兰城镇和基础设施。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP