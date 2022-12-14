秘鲁抗议越演越烈 前总统要求停止羁押遭法院驳回

（法新社利马14日电） 秘鲁前总统卡斯蒂约被控叛乱和密谋罪名遭逮捕，他要求停止羁押遭法院驳回。秘鲁官员警告，要求释放卡斯蒂约的抗议活动恐恶化失控。

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检方消息人士告诉法新社，秘鲁检方昨天深夜声请羁押卡斯蒂约18个月，正式对他展开调查。

遭国会弹劾罢黜后被逮捕的卡斯蒂约稍早告诉法庭，他「永远不会放弃」他的志业。

卡斯蒂约也呼吁军警「停止杀害」要求释放他、让他复位的抗议者。示威人群和安全部队爆发冲突迄今造成7人死亡。

不过，法官马丁（Cesar San Martin）在视讯开庭审讯后，驳回卡斯蒂约停止羁押的要求。

卡斯蒂约7日在国会举行第三度弹劾投票前，试图解散国会。卡斯蒂约及其家人涉贪污罪嫌遭到调查。

国会依照计画进行投票，最后以压倒性票数决议以「道德缺失」为由弹劾卡斯蒂约。数小时后，律师出身的60岁副总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）宣誓就职，成为秘鲁首位女总统。卡斯蒂约则暂遭羁押7天。

左派的卡斯蒂约在昨天的视讯开庭中表示：「我绝不会放弃，摒弃带我来到这里的人民事业。」

「在此我想呼吁武装部队和国家警察，放下他们的武器，不要再杀害这些渴望正义的人。」

博鲁阿尔特是秘鲁自2016年以来第6位总统。

卡斯蒂约在2021年6月总统决选中以黑马之姿窜出，以50.12%的得票率胜出当选总统，击败右翼对手藤森惠子（Keiko Fujimori）。卡斯蒂约上台17个月来，面临6项针对他及其家族的调查、要求他下台的大规模抗议，以及和反对党把持的国会爆发权力斗争。

© 2022 AFP