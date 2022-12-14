美国大学生追踪马斯克飞机 推特帐号遭停权

（法新社洛杉矶14日电） 美国大学生史威尼（Jack Sweeney）因为在推特创立机器人帐号追踪亿万富豪马斯克（Elon Musk）等名人的私人飞机动向，成为网路红人，但史威尼今天表示，他的帐号已被推特停权。

广告 继续浏览后续

史威尼在推特（Twitter）创立机器人帐号@ElonJet，追踪电动车业巨擘特斯拉（Tesla）暨美国太空探索公司（SpaceX）执行长马斯克的私人飞机，分享飞机起降时间、地点及每趟飞行时间，吸引大量用户追踪。

此外，史威尼还经营10多个机器人帐号，用来追踪比尔．盖兹（Bill Gates）和贝佐斯（Jeff Bezos）等科技业大咖的飞机航程。

不过，史威尼今天在推特发文表示：「@ElonJet帐号显然已被停权。」但他也推文附上连结，鼓励用户在其他平台追踪他。

除了推特以外，史威尼也在其他平台经营追踪马斯克飞机的类似机器人帐号，包括脸书、Instagram及Telegram等。

去年11月，马斯克曾传讯息给史威尼，问他「能不能关闭这个帐号」，还说「这有安全风险」。马斯克最后愿意支付5000美元（约新台币14万元）给史威尼，换取关闭追踪他私人飞机的帐号，以免有「疯子」追踪他的动向。

史威尼在接受媒体访问时指称，他拒绝了马斯克。他表示：「5000美元不足以换取我从中得到的收获。钱没法取代任何东西，比如乐趣。」

史威尼年仅20岁，目前就读于美国中佛罗里达大学（University of Central Florida，UCF）。

© 2022 AFP