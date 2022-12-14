美非峰会登场 华府把矛头指向中俄两国

（法新社华盛顿13日电） 美非峰会今天登场，华府隆重迎接非洲各国领袖，承诺提供价值数百亿美元援助，同时也不忘警告非洲各国，中国和俄罗斯正日益侵害非洲、破坏当地稳定。

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3天峰会一开始，美国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在与几位非洲总统举行的小组会议中警告，北京当局正利用自身经济影响力，逐日拓展它在非洲的足迹。

奥斯汀说：「让人不安的地方在于，他们对自身所做所为并非向来透明坦率，这会产生问题，就算局势还没失稳，总有一天也会如此。」

他补充表示，至于俄罗斯，莫斯科当局「持续贩售廉价武器」并「在非洲大陆各地部署佣兵」，而「这同样会造成不稳定」。

美国前总统欧巴马于2014年召开划时代的首届美非峰会，接下来的川普总统则从不掩饰他对非洲不感兴趣，使得拜登这次的峰会是时隔8年来的首场美非峰会。

而这8年期间，中国对非洲的投资已逐步超越美国。对于华府发出有关北京数百亿美元基础建设投资恐成债务陷阱的警告，非洲各国大多并未理会。

对此，峰会登场前，中国驻美国大使秦刚表示，北京当局是「真诚」发展对非洲关系，并说中国对非洲的投资或融资为非洲人民带来的并不是「陷阱」，而是「福祉」。

© 2022 AFP