英国11月通膨放缓至10.7%

（法新社伦敦14日电） 英国今天公布最新数据显示，11月通膨自10月创下的41年高点放缓，但仍维持高档。生活成本危机已引发英国各地爆发罢工行动。

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英国国家统计局（Office for National Statistics）表示，11月消费者物价指数（CPI）年增幅放缓至10.7%，低于市场预估的10.9%，也从10月创下1981年来高点的11.1%滑降。

11月通膨温和减缓主要因车辆燃料价格下滑，但在家庭能源和食品费用飙涨下，通膨仍维持高档。

英国央行明天将召开利率决策会议，外界预期英银将连续第9度升息，以对抗飞涨的物价。

英国国家统计局首席经济师费兹纳（Grant Fitzner）指出：「通膨虽仍处历史高点水准，但11月的通膨年增幅已经稍微减缓。」 英国财政大臣韩特（Jeremy Hunt）指出，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）发动乌克兰战争造成能源价格飙涨，加上疫情解封等因素，都是引发通膨攀升的原因。

「COVID-19（2019冠状病毒疾病）的后续冲击，加上蒲亭把天然气当武器操纵，造成欧洲各国苦于通膨飙升。我了解英国家庭和企业都陷入挣扎。」

「将通膨压下来让民众的薪资不缩水，是我的优先要务。」

「我知道现在对许多人来说很艰难，但重点是我们要做出对抗通膨所需的艰难决定，通膨是让人变穷的头号敌人。」

英国央行明天将召开利率决策会议，经济学家预估英银将升息2码，将基准利率由3.0%调高至3.5%。

© 2022 AFP