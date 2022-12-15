世卫：盼2023年告别COVID-19与猴痘公卫紧急事件

（法新社日内瓦14日电） 世卫今天表示，由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）和猴痘（Mpox）疫情最凶险的阶段已结束，希望这两种疾病到了2023年不再是公共卫生紧急事件。

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世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，COVID-19疫情带来的最大教训，是各国对于突如其来的疫情爆发都必须迅速因应。

就COVID-19来说，谭德塞表示，现在每周染疫病故总人数约为1年前的1/5。

他在记者会上表示：「上周，不到1万人染疫病故。1万还是太多了，要拯救生命，各国仍有很多事可以做。」

「但我们已取得很大的进展。我们希望到了明年某个时候，我们能说COVID-19已不再是全球卫生紧急事件。」

他还说，世卫紧急委员会明年1月召开会议时，将讨论什么样的情况称得上是紧急阶段结束。世卫紧急委员会在谭德塞宣布「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）方面负责给予建议。

他说：「这种病毒不会消失，它会留下来，各国都将需要学习如何对付它，同时对付其他呼吸道疾病。」

「2023年我们仍然面对许多不确定性和挑战。低收入国家仅1/5人口接种疫苗。」

「COVID-19的就医诊断及挽救生命的治疗措施仍让人负担不起且不平等，令人无法接受。后COVID-19疫情的负担只可能加重，且在监控方面仍存在很大差距。」

在猴痘方面，谭德塞指出，这场突然爆发的全球疫情也让世界措手不及。

全球110国迄今通报逾8万2000起猴痘病例，不过死亡率不高，有65人不治。

谭德塞说：「所幸，自我7月宣布猴痘为国际关注公共卫生紧急事件以来，每周通报病例数已减少逾9成。」

「若目前趋势持续下去，我们希望明年也能为这个公卫紧急事件划上句号。」

© 2022 AFP