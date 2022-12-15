中国确诊病例激增 WHO：并非因为松绑清零政策

（法新社日内瓦14日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，在中国政府开始放宽COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施之前，境内感染病例就已经激增。

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中国政府将近3年来试图消灭新型冠状病毒后，突然放弃清零政策、取消大规模核酸检测和隔离。中国官员警告，北京确诊病例正在迅速增加。 WHO公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）告诉记者：「中国确诊呈现爆炸性成长，与解除COVID防疫措施无关，早在松绑清零政策之前病例就已经开始激增。」 他在WHO的日内瓦总部说：「有一种说法是，中国某种程度上解除了限制，导致疫情突然失控。」

「这种疾病正在密集传播，因为控制措施本身并不能阻止这种疾病。我认为中国当局从战略上也决定，对他们来说，这（封控措施）不再是最好的选择。」 莱恩表示，大约在一年前首次被发现的COVID-19 Omicron变异株意味着中国式的防疫措施，并不像他们在疫苗接种率低的情况下，对付先前病毒株时那般有效。 他在与联合国记者协会（UNCA）举行的记者会上说：「Omicron传播力超强，确实让旨在全面遏制病毒的公共卫生和社会措施无用武之地。」 莱恩表示，像这样的措施主要是在疫苗接种率增加时，用来保护卫生体系，但如今它们的益处已经变了。

他说：「来自香港等地的数据表明，中国灭活疫苗加上第3剂疫苗时表现非常好。但它确实需要第3剂才能展现出效力。」

莱恩强调：「传播强度的增加早在政策出现任何改变之前就已经发生了。」

© 2022 AFP