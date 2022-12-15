伊朗镇压示威 联合国妇女地位委员会资格遭撤销

（法新社纽约联合国总部14日电） 伊朗暴力镇压女性主导的抗议活动，在美国协调各国一致行动下，联合国今天表决通过决议案，将伊朗逐出联合国妇女地位委员会。

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这项决议案立即撤销伊朗在联合国妇女地位委员会（United Nations Commission on the Status of Women）2022年到2026年剩余任期的成员资格。伊朗已指控华府在表决前施压其他国家投票支持。

这项议案是由美国提出，在伊朗盟国俄罗斯与中国反对下，联合国经济社会理事会（UN Economic and Social Council）仍以29票赞成、8票反对、16票弃权通过，代表华府取得外交胜利。

联合国妇女地位委员会是专门促进性别平等与赋予女性权力的主要政府间机构，成员国是由联合国经济社会理事会选出，经济社会理事会理事国则是由联合国大会选举出。

决议案文本提到，伊朗领导阶层「往往过度使用武力，不断损害与加强打压妇女与女孩的人权，包括表达言论与意见的自由」。

决议案又指出，伊朗政府镇压示威的手法，包括「执行公然侵犯妇女与女孩人权」与违反委员会宗旨的政策，「以及过度使用致命武力，造成和平示威群众死亡，包括妇女与女孩在内」。

伊朗22岁的库德族女子艾米尼（Masha Amini）据称因违反严格的女子服装规定遭到逮捕，9月16日死于警方羁押期间，掀起蔓延全国的示威活动。

伊朗有关当局之后展开镇压，在他们视为暴动的集会中逮捕数千人，并将至少11名涉及抗议的人士处以死刑。

11月初，美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）表示，美国将与其他国家联手，将伊朗逐出联合国妇女地位委员会。前国务卿希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）也支持这项行动。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在声明中说：「这次表决再次表明了，国际对伊朗与要求究责日益形成共识。」（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

© 2022 AFP