大选开票「异常」暂停计票 投票合法性遭质疑

（法新社斐济首都苏瓦15日电） 斐济14日举行大选，开票系统历经数小时「异常」后，原本领先的在野党拉布卡瞬间从领先变落后，在社群媒体引发质疑和愤怒声浪。

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斐济过去35年历经4次政变，这次大选考验斐济刚萌芽的民主。

斐济现任总理、斐济第一党（FijiFirst）领袖巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）巴依尼马拉马的竞争对手是人民联盟党（People's Alliance Party）的领袖暨前总理拉布卡（Sitiveni Rabuka）。

昨天开出第一批选票时原由拉布卡领先，支持者一度燃起斐济将出现20年来首度和平政权转移的希望，但选务主管塞尼（Mohammed Saneem）今天凌晨仓促举行记者会，称计票人员侦测到「异常」后，暂停公布计票结果。

约莫4小时后天将破晓，即时开票结果重新上线，此时换成巴依尼马拉马票数领先并有望赢得大选，在社群媒体引发质疑和愤怒声浪。

今天上午7时的即时开票结果显示，巴依尼马拉马的斐济第一党得票率45.88%，领先人民联盟党的32.66%，而国家联盟党则获9.29%。

拉布卡表示：「我必须确认这次投票结果是正确的，即便对簿公堂也所不惜。」尽管他力拚取代执政16年的巴依尼马拉马，仍呼吁支持者保持冷静。

© 2022 AFP