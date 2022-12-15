恶搞和假新闻难区分 讽刺戏谑容易造成误导

（法新社华盛顿15日电） 网路上幽默的虚构故事经常让人会心一笑，但研究人员却笑不出来，因为不仅公众可能遭到愚弄，有时中招的甚至是媒体。专家警告，讽刺戏谑文比我们以为的更容易造成误导。

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这些荒谬至极的讽刺、恶搞、玩笑时常让人捧腹，却也经常被人信以为真，而且这种情况举世皆然。由于这些笑话常会成为假新闻主要来源，必须进行事实查核予以揭穿，尽管这么做会引起内容发表者反弹。

有多个讽刺性网站模仿正规媒体网站，提供看起来像是正常新闻的内容，其实却是捏造的故事，经常让读者感到困惑。

有时即使表明相关内容为戏谑讽刺文，标示免责声明，许多读者还是只看表面、不明究理。

美国俄亥俄州立大学（Ohio State University）的波尔森（Shannon Poulsen）研究幽默和假新闻之间的关连。她告诉法新社：「讽刺文比我们以为的更容易造成误导。」

「由于每天都有不同的人信以为真，我想要说，这是值得注意而且严重的假新闻态样。」 法国数位电视频道CNews主持人普罗（Pascal Praud）今年9月在直播时，把一个恶搞推特帐号上的所谓能源部长言论误以为真。 法新社追踪一篇所谓「放致命臭屁男子」的文章，结果源头也是一个恶搞网站，但是英国畅销小报「太阳报」（The Sun）还是刊登这报导，并在脸书（Facebook）上引发热议，留言多达数千则。

至于跟卡达世界杯有关的那个消息，上月透过德国世界报（Die Welt）的讽刺时事版面披露，还被信以为真地在脸书、加密通讯软体Telegram和推特（Twitter）等平台上广为转发。

美国讽刺恶搞新闻网站「洋葱」（The Onion）刊登的内容则是太几可乱真，线上论坛不时会有人嘲笑受骗上当的读者。

尽管如此，创作这些非真实内容的始作俑者，却对事实查核网站揭露真相之举不假辞色。

印度讽刺性网站Fauxy今年9月就因为一篇自家文章被查出是假新闻，对孟买事实查核机构Boom Live发出法律通知，指控对方损害其声誉。

Boom Live编辑雅各（Jency Jacob）主张事实查核有其必要，因为许多容易受骗的读者把这些内容当真，不断转传。

「我们通常避免拆穿讽刺性文章，因为我们相信那是有效的表达形式。但是一旦我们认为文章没有充分免责声明，而且被读者广泛地信以为真，就只能选择揭穿它。」

© 2022 AFP