斐济大选开票异常票数逆转 在野党要求验票

（法新社斐济首都苏瓦15日电） 斐济14日举行大选，开票系统历经数小时「异常」后，出现票数逆转。原本开票领先的在野党领袖拉布卡表示，将循法律途径要求验票，同时呼吁支持群众保持冷静。

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曾任总理的拉布卡在首次公开谈话中告诉法新社，他所属政党有权寻求法律救济。

他说：「我们将寻求一切可用管道，确保人民投票选出政府的权利不会被剥夺。」他的第一步就是向斐济选举委员会申诉。

拉布卡说：「我必须确认这次投票结果是正确的，即便对簿公堂也所不惜。」尽管他力拚取代执政16年的巴依尼马拉马，仍呼吁支持者保持冷静。

昨天开出第一批选票时原由拉布卡领先，支持者一度燃起斐济将出现20年来首度和平政权转移的希望，但选务主管塞尼（Mohammed Saneem）今天凌晨仓促举行记者会，称计票人员侦测到「异常」后，暂停公布计票结果。

约莫4小时后天将破晓，即时开票结果重新上线，此时换成巴依尼马拉马票数领先并有望赢得大选。

这起深夜的诡异计票突发事件占据当地新闻版面，并在社群媒体引发质疑和愤怒声浪，但选务主管塞尼辩称计票绝无作假，并表示最终选举结果将于18日揭晓。

© 2022 AFP