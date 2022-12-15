「艾伦爱说笑」DJ鲍斯轻生 享年40岁

（法新社洛杉矶14日电） 在美国播出长达19年的谈话性节目「艾伦爱说笑」DJ鲍斯（Stephen "tWitch" Boss）的妻子表示，鲍斯已离世，享年40岁。洛杉矶媒体报导称他明显死于自杀。

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美国娱乐新闻媒体TMZ表示，身兼DJ和舞者的鲍斯昨天在洛杉矶一家旅馆被发现，身上有似乎是自己造成的枪伤。

根据TMZ，鲍斯的妻子霍克（Allison Holker）因担心丈夫而联系警方，鲍斯不久后却被人发现陈尸在旅馆房间。

据多家媒体报导，34岁的霍克说：「我怀着最沉重的心情告诉大家，我的丈夫史蒂芬（鲍斯的名字）已经离开了我们。」

「史蒂芬的光芒点亮他踏入的每一个房间。他把家庭、朋友和社区看得比一切都重要…他是我们家庭的支柱，最好的丈夫和父亲，也是他粉丝的榜样。」

洛杉矶警察局发言人表示，警方昨天上午接获一通报案电话，内容与1名男子死亡有关。洛杉矶郡验尸官办公室表示将对鲍斯进行验尸。

鲍斯于2014年加入「艾伦爱说笑」（The Ellen DeGeneres Show）成为固定班底，直到节目于今年5月停播为止。

鲍斯还参加过舞蹈选秀节目「舞林争霸」（So You Think You Can Dance），并参演「舞力全开」（Step Up）系列电影和「舞力麦克：尺度极限XXL」（Magic Mike XXL）。

在传出这个不幸的消息后，「艾伦爱说笑」主持人艾伦狄珍妮丝（Ellen DeGeneres）在推特（Twitter）上传一张她和鲍斯相拥的照片，并写道：「我心碎了。tWitch（鲍斯的绰号）散发出纯粹的爱与光芒，他是我的家人，我全心全意地爱着他。我会怀念他。」

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