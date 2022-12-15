获免签待遇 科索沃申请加入欧盟

（法新社科索沃首都普里斯汀纳／布鲁塞尔14日电） 欧洲联盟（EU）成员国与欧洲议会今天同意，允许科索沃人免签进入欧盟国家。同日，科索沃签署加入欧盟的申请书，将于明天递出申请。

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欧洲议会和欧盟理事会（European Council）声明指出，允许科索沃人每年2次、每次停留90天的新规定，将在2024年1月1日生效。

科索沃是西巴尔干6个国家中最后一个不具欧盟签证豁免的国家，欧洲议会荷兰议员鲁腾（Thijs Reuten）表示，「这对科索沃的前景是非常重要的时刻，科索沃人终于无需申请签证即可前往欧盟度假、探亲和商务旅行了」。

就在欧盟授予免签待遇的同一天，科索沃总统奥斯曼尼（Vjosa Osmani）、总理库提（Albin Kurti）、议长康鸠夫卡（Glauk Konjufca）共同签署了加入欧盟的申请书，将递交欧盟轮值主席国捷克。

奥斯曼尼在签署仪式后告诉记者：「今天是历史性的一天，这是历史性的时刻。」

库提则说，此举的「目的，是要为国家和我国社会开启新篇章」。

布鲁塞尔昨天同意授予波士尼亚入盟候选国地位之后，科索沃成为西巴尔干地区最后一个申请加入欧盟的国家。

© 2022 AFP