袭裴洛西夫婿犯嫌攻击名单 男星汤姆汉克斯入列

（法新社旧金山14日电） 美国联邦众议院议长裴洛西夫婿遇袭案，今天举行预审聆讯，犯嫌除锁定裴洛西，还列出未来攻击目标名单，好莱坞男星汤姆汉克斯、加州州长纽松、美国总统拜登之子韩特均在内。

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42岁的犯嫌德帕佩（David DePape）向警方表示，他原本打算绑架裴洛西（Nancy Pelosi）并要她坦承民主党的「谎言」，不然就砸碎她的膝盖骨。

不过，当德帕佩10月闯入裴洛西位于旧金山的寓所时，却发现裴洛西82岁的夫婿保罗（Paul Pelosi），他向警方表示，他和对方进行「相当友好的」交流后，用铁锤重击保罗的头导致骨折。

旧金山高等法院法官墨菲（Stephen Murphy）今天裁定已有充分的证据，将被告德帕佩交付审判。

德帕佩否认谋杀未遂、使用致命武器攻击、虐待老人、入室盗窃等指控。德帕佩告诉调查人员，除了裴洛西外，他也在寻找其他引人注目的目标。

犯嫌的攻击目标名单中，还包括好莱坞男星汤姆汉克斯（Tom Hanks）、加州州长纽松（Gavin Newsom）以及拜登之子韩特（Hunter Biden）。其中韩特常被右翼阴谋论者列为攻击目标。

在今天的预审聆讯中，检察官播放了德帕佩被捕后接受调查人员讯问的部分内容录音。

旧金山纪事报（ San Francisco Chronicle）报导，犯嫌表示，他曾告诉保罗，他无意投降。

在录音中，德帕佩说：「我威胁了他几次，但大多数的时候是非常友好。」

德帕佩还在屋内时，保罗趁机打电话报警。警方抵达后虽顺利制伏德帕佩，但他已用榔头将保罗敲到不省人事。

德帕佩28日将再出庭。

© 2022 AFP