长江存储等36家中企被美国列入黑名单

（法新社华盛顿15日电） 美国商务部今天将36家中国企业纳入黑名单，严格限制它们获取美国技术，其中包括几家顶尖先进电脑晶片的制造商，寒武纪科技、长江存储等业者都入列。

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美国商务部表示，中国「致力取得和借助人工智慧等先进科技，来从事军事现代化和侵犯人权」等行为，最新行动旨在限制中方作为。

入列商务部所谓「实体清单」（Entity List）的公司，几无可能合法直接或间接取得美国半导体制造科技、设计与其他智慧财产，阻碍它们的生产潜力。

这36家企业中，有21家被认定是人工智慧晶片研发与设计、行销和贩售的主要公司，且与中国国防部门紧密相关；7家企业与中国军方发展极音速和弹道飞弹系统有关。

天津天地伟业技术有限公司被列入实体清单，原因则是涉及中国「镇压、大规模任意拘留、以高科技监视」新疆维吾尔族和其他少数民族的行动。

美国商务部助理部长肯德勒（Thea Rozman Kendler）在声明中表示，今天实体清单增列上述中企，推进了拜登政府拒让中国「获取先进技术以供军事现代化和侵犯人权」的行动。

美国之前已采取一系列作为，试图限制中国取得美国机敏技术。北京则于12日宣布，针对美国对中国晶片等产品的出口管制措施，已向世界贸易组织（WTO）提起诉讼。

© 2022 AFP