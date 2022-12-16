欧盟同意第9轮制裁俄罗斯 追加200个人与实体

（法新社柏林15日电） 欧盟今天同意就乌克兰战争对俄罗斯实施新一轮制裁。欧盟东欧会员国鹰派领导人曾抱怨若干国家试图淡化这些制裁。

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欧盟执委会上周提议对俄罗斯实施第9轮制裁，包括将「近200」个人和实体列入黑名单、制裁3家俄国银行，遏制对俄罗斯矿业投资，并禁播更多俄罗斯电视频道。

面对俄罗斯对乌克兰发动炮击，欧盟还希望禁止向俄罗斯和伊朗供应无人机发动机。伊朗提供莫斯科在攻击中使用的可携弹头无人机。

包括比利时和荷兰在内的沿海国家，要求豁免先前针对俄罗斯肥料生产商的制裁后，批准制裁方案一度遭到搁置。波兰和立陶宛则对此持反对立场。

官员指出，在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会场边达成了妥协协议，制裁措施将在16日正式确认。

欧盟轮值主席国捷克在推特发文表示：「欧盟各国代表原则上同意对俄罗斯制裁方案，作为欧盟继续支持乌克兰的一部分。」

外交官表示，经过争论后，协议中包含对「粮食安全和肥料」的部分豁免。

立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）抱怨，新的制裁方案「错失一个良机」。他在推特发文说，「很遗憾我们竟花这么多时间讨论减损，而非更强力的制裁」。

从俄罗斯在2月全面入侵乌克兰以来，欧盟已经实施8波前所未有的制裁，包括对俄罗斯相当关键的石油出口。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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