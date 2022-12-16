甘乃迪遇刺案新一批档案解密 恐仍难平息阴谋论

（法新社华盛顿15日电） 美国第35任总统甘乃迪1963年遇刺案新一批相关机密档案今天释出，不过白宫以国安为由暂时保留数千份文件。

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甘乃迪（John F. Kennedy）1963年11月22日在德州达拉斯市（Dallas）遇刺身亡，享年46岁。负责调查的「华伦委员会」（Warren Commission）认定是前陆战队神枪手欧斯华（Lee Harvey Oswald）单独犯案，枪杀当时颇受爱戴的甘乃迪。

但这个正式结论难以平息对甘乃迪遇刺幕后藏有恐怖阴谋的质疑，政府煞费苦心释出相关文件，更让各种阴谋论藉机加油添醋。

国家档案局（National Archives）说，今天公开的新一批档案共有1万3173份文件，总计约500万页的甘乃迪档案现已释出97%。

美国总统拜登在一份备忘录中说，为数「不多」的文件会应某些「单位」要求持续保留，但未具体说明是哪些单位。

美国中央情报局（CIA）和联邦调查局（FBI）先前都曾要求保留文件。

拜登说：「有必要暂时延后公开这类情资，以免国防、情报任务、执法或外交关系行动受到可识别的伤害。」

研究甘乃迪案的学者曾说，国家档案局持续保留的相关文件，不太可能含有任何爆炸性内容，也不太可能平息猖獗的阴谋论。

欧斯华当年暗杀甘乃迪，两天后在移监时被夜店老板鲁比（Jack Ruby）枪杀身亡。

美国政府今天释出的文件，有一大部分是关于欧斯华行刺前数周、数月乃至数年的通联和出国旅行等资料。

欧斯华1959年叛逃到苏联，但1962年回到美国。

最新释出的文件中，有一份是1990年细述一名曾任职前苏联情报机构「国家安全委员会」（KGB）官员的任务报告；此人说，欧斯华叛逃后被KGB吸收，但内部认为欧斯华「有点疯癫，难以捉摸」。

这名官员说，KGB在欧斯华因忧郁和思乡而返美后就没有进一步联系，KGB「从未派他去杀甘乃迪总统」。

另一份1991年文件引述另一名KGB消息人士的话说，欧斯华「从来都不是一名受KGB控制的特工」，不过KGB在「他待在苏联期间，时常密切关注他」。

数以百计书籍和电影为阴谋论推波助澜，例如奥利佛史东（Oliver Stone）执导的1991年电影「谁杀了甘乃迪」（JFK）一度掀起话题。这些作品将矛头指向美国的冷战对手苏联或古巴，还有黑手党，甚至是甘乃迪的副手詹森（Lyndon Johnson）。

政府依据1992年10月26日国会通过的法律释出文件，法条规定国家档案局保存的未经编辑暗杀案相关档案，应在25年后公布。

前总统川普执政时，国家档案局也曾释出数千份甘乃迪遇刺案相关文件，川普政府当时也基于国安理由保留部分档案。

© 2022 AFP