秘鲁最高法院裁定 前总统卡斯蒂延押18个月

（法新社利马15日电） 秘鲁最高法院今天裁定继续羁押遭到罢黜的总统卡斯蒂约18个月。卡斯蒂约上周遭国会弹劾后被捕，在秘鲁各地掀起示威活动，目前已知动荡中有10人死亡。

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秘鲁最高法院法官表示，卡斯蒂约（Pedro Castillo）曾试图向墨西哥驻利马大使馆寻求庇护，有逃亡之虞，因此批准检方提出延押的声请。羁押卡斯蒂约的命令延长到2024年6月。

左翼前总统卡斯蒂约曾是学校老师，在面临数项贪污调查之际，他上周试图解散国会，并宣布将通过法令实施统治，反对党称他这么做是为了逃避弹劾投票。

检察官狄亚士（Alcides Diaz）说，卡斯蒂约遭控叛乱与共谋罪，如果遭到定罪，最高可处10年有期徒刑。

卡斯蒂约遭罢黜在秘鲁各地掀起抗议浪潮，卫生部表示死亡人数累计已达10人。尽管政府宣布进入紧急状态，秘鲁全国每天仍有数以千计民众参加集会，包括首都利马。

卡斯蒂约的支持者不愿退缩屈服，有数十人在卡斯蒂约遭羁押的监狱外扎营。今天，共有300人在卡斯蒂约遭羁押的监狱外游行，他们在警方注视下高喊「让卡斯蒂约获得自由」。

最高法院裁定延押卡斯蒂约后，在利马抗议的38岁示威者阿拉纳（Rolando Arana）说：「我完全不同意秘鲁的司法制度，因为每件事都可以拿来买卖。」

稍早41岁的卡兰沙（Lucy Carranza）说：「总统被绑架了。没有其他言语可以形容。」

前副总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）在卡斯约蒂遭逮捕后立即宣誓就任总统。她昨天宣布全国进入紧急状态30天，今天请国会批准宪法改革，让她将原定2026年7月登场的选举，提前到2023年12月举行。

民众抗议期间，秘鲁有4座机场因示威而关闭，各地有超过100条道路仍被封锁。

往返秘鲁热门旅游景点马丘比丘（Machu Picchu）的火车停驶，目前仍有数以百计游客被困在当地。

抗议活动领袖已表示，他们明天将再举行示威，要求释放卡斯蒂约、博鲁阿尔特下台、国会关闭和举行新的选举。

© 2022 AFP