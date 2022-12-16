西班牙国会一读通过给有薪生理假

（法新社马德里15日电） 西班牙国会下议院今天表决通过法案，让经痛的女性受雇劳工可以请休有薪生理假，成为第一个朝向相关立法迈进的欧洲国家。

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众议院以190票赞成、154票反对、5票弃权通过法案一读。西班牙左翼政府表示，这项立法目的在破除围绕此一议题的禁忌。

全球目前只有日本、印尼、尚比亚等少数国家提供女性请有薪生理假。

法案将送交参议院，如果有修订将回到下议院再次表决，通过后才会成为法律。

这项立法将给予会出现经痛的女性劳工所需的请假天数，由国家的社会安全体系支付病假期间薪酬，而不是由雇主。

跟其他因为健康理由而请的有薪假一样，此一暂时性丧失劳动能力的认定须经医生诊断。

平等部部长孟蒂罗（Irene Montero）称许这项立法行动朝向解决遭到忽视已久的健康问题跨出一步。她说：「我们将承认月经议题是卫生权利的一部分，我们既要对抗污名也要对抗沉默。」

虽然最初版本草案提到，妇女将可「没有限制」请生理假，但今天通过的条文删除了这部分。

根据西班牙妇产科学会（Spanish Gynaecology and Obstetrics Society），约1/3妇女月经期间会遭遇剧烈疼痛问题。但是政治人物和工会对这项提案意见分歧，西班牙总工会（UGT）警告这项立法可能导致妇女在工作场所遭到污名，有利雇主聘雇男性。

西班牙在促进女权方面居领导地位，2004年就通过欧洲首部对抗家庭暴力的法律，当前政府女性阁员多于男性。

© 2022 AFP