声援艾米尼之死示威 伊朗影后遭逮捕

（法新社德黑兰17日电） 伊朗媒体报导，当局今天逮捕知名女演员塔兰妮阿莉多丝蒂。她曾屡次对22岁库德族女子艾米尼之死引发的举国动荡示威浪潮表达支持。

广告 继续浏览后续

法新社报导，伊朗最知名演员之一、38岁的塔兰妮阿莉多丝蒂（Taraneh Alidoosti）因「发布虚假扭曲内容并煽动混乱」而遭拘留。

塔兰妮阿莉多丝蒂数度在名导阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的电影作品中演出，包括「新居风暴」（The Salesman），该片赢得2017年美国奥斯卡金像奖最佳外语片。

塔兰妮阿莉多丝蒂最近在社群媒体上发文是在12月8日；同日23岁的反政府抗议人士谢卡里（Mohsen Shekari）成为因示威活动而遭处决的第一人。

她在Instagram的最后发文指出，「你的沉默代表对压迫行为和压迫者的支持。每个目睹这场流血事件却不采取行动的国际组织都是人类的耻辱。」

22岁伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反伊朗严格的女性着装规定，遭到道德警察逮捕羁押后在9月16日死亡，自此抗议活动席卷伊朗，并演变成多年来最大规模的民间起义。

伊朗司法机构12日表示，自示威活动爆发以来，已有数千人被拘留，400人因参与示威而被判处长达10年的监禁。

© 2022 AFP