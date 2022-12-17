威廉王子教母发言涉歧视 与当事人会面致歉

（法新社伦敦16日电） 英国白金汉宫今天说，威廉王子的教母赫西（Susan Hussey）和慈善团体Sistah Space创办人富拉尼（Ngozi Fulani）会面，并且诚挚致歉。

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白金汉宫先前说，83岁的赫西上月在一场官方王室宴会对富拉尼谈到有关种族和国籍的言论「令人无法接受」。

赫西当时不断问在英国出生的富拉尼「你来自非洲哪里」，赫西随后辞去在王室家庭的职务。

白金汉宫说，赫西和富拉尼今天会面，气氛温暖融洽。

赫西与富拉尼今天在白金汉宫会谈。赫西「诚挚致歉」，富拉尼也接受道歉「了解对方没有恶意」。

白金汉宫在声明中说，赫西「已承诺加强对其中涉及敏感性的认识，并感谢有机会更加了解这方面议题」。

声明提到，富拉尼「在社群媒体和其他地方遭受最骇人的谩骂声浪，很不公平」。富拉尼被迫暂停她的慈善工作，以保护她的救济对象和工作人员。

此事发生在Netflix纪录片「哈利王子与梅根」（Harry & Meghan）上架前几天，备受关注。威廉王子（Prince William）的弟弟哈利和有非裔血统的弟媳梅根过去曾指控英国王室内部种族歧视，这也是两人在约3年前毅然决然离开王室的原因之一。

© 2022 AFP