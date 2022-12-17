爱尔兰领导人轮替 瓦拉德卡再度出任总理

（法新社都柏林17日电） 继2017年至2020年首度出任爱尔兰总理后，副总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）今天第二度接任总理，这是根据2020年执政联盟协议所进行的权力交接。

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据报导，隶属爱尔兰统一党（Fine Gael）的瓦拉德卡正式取代爱尔兰共和党（Fianna Fail）领袖马丁（Micheal Martin）成为总理。

同属中右翼政党的统一党与共和党是三党执政联盟中的两个主要伙伴，双方在2020年达成协议，同意实施总理轮替制度，由马丁首先出任总理至2022年12月底，之后由瓦拉德卡接任，至本届政府5年任期结束，规模较小的绿党（Greens）也参与了上述协议。

瓦拉德卡的父亲是印度移民，母亲是爱尔兰人，他也是该国首位公开出柜的总理。即使他已是第二次出任该职务，43岁的他仍是爱尔兰有史以来最年轻的领导人之一。

在都柏林（Dublin）的国会特别会议上，瓦拉德卡向马丁致敬，称马丁「在困难时期提供了保证和希望」。

他还说，「我以谦逊、决心以及强烈的希望接受提名…以为所有公民提供新希望和新机会。」

瓦拉德卡接任总理后，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）发布推文表示祝贺之意，「我期待与他合作，以确保贝尔法斯特（耶稣受难日）和平协议能够完整发挥作用。」

北爱尔兰共和派希望加入爱尔兰共和国，统一派则希望续留英国。当地长达30年冲突已造成超过3500人丧命。1998年签署的「耶稣受难日和平协议」（Good Friday peace deal）大体上终结了暴力，但部分持不同立场的爱尔兰好战分子依旧反对这项权力分享协议。

© 2022 AFP