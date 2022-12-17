秘鲁总统拒绝下台 要求国会尽快举行大选

（法新社利马17日电） 陷入困境的秘鲁新任总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）今天表示，面对前任元首遭罢黜引发的暴力示威，她不会辞职，她也呼吁国会提前举行选举，以平息动乱。

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法新社报导，博鲁阿尔特说，「我的辞职能解决什么？我们将坚定地留在这里，直到国会决定提前举行选举。」国会昨天投票否决一项将大选从2026年提前2年多到2023年12月举行的法案。

众议院议长威廉斯（Jose Williams）16日指出，国会可能在即将到来的会期重新审议投票结果。

自前总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）因试图解散国会而于12月7日遭到弹劾与逮捕以来，这个南美国家一直饱受暴力动荡之苦。目前至少已有18人遇难，其中还包括未成年人。

在向全国发表的电视演说中，博鲁阿尔特对示威活动和死亡事件表示遗憾，其中多数都发生在与安全部队的冲突中，军方已获准在紧急状态下执行命令。

博鲁阿尔特说，武装部队走上街头，「那是为了照顾和保护」秘鲁公民，因为抗议活动中充斥行动「一致且非自发的暴力分子」。

她说，「这些团体不是一夜间出现的，他们在战术上组织起来以封锁道路。」

示威者呼吁释放被罢免的前总统卡斯蒂约、博鲁阿尔特辞职、解散国会，并立即举行大选。

© 2022 AFP