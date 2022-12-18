拯救生物多样性 联合国峰会官员：有信心达协议

（法新社蒙特娄17日电） 联合国负责生物多样性谈判的高层官员今天表示，他们有信心达成一项重大协议，拯救大自然免遭破坏。

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法新社报导，观察人士曾警告说，目的在达成「自然和平公约」的联合国「生物多样性公约」第15次缔约方大会（COP15）有可能破局，因为富裕国家到底应支付多少费用来拯救开发中国家的生态系统，各国态度很分歧。

这次COP15会议由中国担任轮值主席国，但因中国实施严格COVID-19（2019冠状病毒疾病）限制措施，场地改到正值隆冬的加拿大蒙特娄（Montreal）举行。

主持大会的中国今天表示，「非常有信心」与会代表将达成协议；加拿大方面也表示，已经取得「重大」进展。

中国环境部长黄润秋在蒙特娄对媒体说：「我非常有信心，我们能够…维持企图心并达成共识。」

正式谈判议程预定在12月19日结束，但若有必要可以延长。

文本意在作为各国截至2030年的路线图。而于2010年在日本签署的上一个10年计画，则是未能实现任何目标，这项失败被广泛归咎于缺乏监督机制。

草案主要目标现在包括一项基础承诺，即在2030年前保护世界30%的陆地和海洋。

但最大症结点在于统称「北方世界」（Global North）的富裕国家，应向世界大部分生物多样性所在的「南方世界」（Global South）提供多少资金。

开发中国家认为，已开发国家透过开采南方资源致富，就应支付费用给南方来保护它们的生态系统。

有几个国家已在缔约方大会或在近期做出最新承诺，当中欧洲成为关键领头羊。欧洲联盟承诺，要在直到2027年的期间投入70亿欧元（约新台币2313亿元），这是先前承诺的两倍。

但这些承诺不但比观察家说的所需额度低了许多，也跟开发中国家寻求的数字相去甚远。

巴西率先提出这方面的要求，主张每年挹注金额应达1000亿美元（约新台币3兆980亿元），远高于目前的约略100亿美元，（译者：纪锦玲）

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