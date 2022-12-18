欧盟达成碳市场改革协议 加速减少碳排

（法新社布鲁塞尔18日电） 欧洲联盟成员国和欧洲议会今天宣布达成一项欧盟碳市场重大改革协议，以加速减少碳排放及投资对气候友善的科技。

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根据欧洲议会的声明，这项协议的目的在加速削减碳排放，逐步废除产业配额， 并锁定建筑物和道路交通部门的燃料排放。

欧洲的「排放交易机制」（Emissions Trading System，ETS）允许电力生产商，以及钢铁与水泥等高耗能产业，根据「污染者付费」的原则，购买碳排权免费配额。

配额是为了让企业逐年减少排放，投资环保科技，这是欧盟实现碳中和终极目标的一部分。

欧盟成员国和欧洲议会的代表人员在历经超过24小时的密集谈判，终于在17日深夜达成协议，扩大碳市场的范围。

这项协议意味着到2030年，排放交易机制中的各项产业排放水准将比2005年减少62%，自之前的目标43%提高。

这项协议也寻求加速废除免费配额的时间表，到2030年，将废除48.5%，之后在2034年全面废除。这个时间表成了欧洲议会和成员国代表间激烈辩论的焦点。

排放交易机制设立于2005年，适用于40%的欧盟排放。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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