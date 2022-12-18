秘鲁示威趋缓 游客赶忙搭机离境

（法新社秘鲁库斯科17日电） 秘鲁示威活动趋缓，数以千计受困游客今天连忙搭上飞机逃离暴乱，与此同时，总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）再次拒绝下台。

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因政治动荡这星期大半时间滞留秘鲁后，大约4500名游客今天赶往库斯科（Cusco）的国际机场搭机，其中许多是欧洲人和北美人。

旅游和商务部长挨尔格罗（Luis Fernando Helguero）告诉「安第那通讯社」（Andina）说：「最迟到周日（18日），所有滞留的游客都会离开。」

至今暴乱造成的死伤上升至19死、569人受伤，但国防部长和武装部队负责人都表示，抗议活动的强度正在减弱。

军方首长托瑞（Manuel Gomez de la Torre）将军表示：「道路、机场和城市渐渐恢复正常，慢慢回归正常，但还没完全回到正常。」

国防部长奥塔罗拉（Alberto Otarola）警告说，「有组织的暴力行动」意在破坏机场、高速公路、天然气管线和水力发电设施，「趋势是往下的，但我们仍保持警戒，暴力情势尚未过去，危机仍在继续」。

秘鲁新任总统博鲁阿尔特稍早重申，不会对示威者屈服，不会因此下台。

她说：「我辞职能解决什么？我们将坚定地留在这里，直到国会决定提前举行选举。」

© 2022 AFP