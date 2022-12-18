联合国监督小组将到访 伊朗称浓缩铀量能创纪录

（法新社德黑兰17日电） 伊朗今天称其铀浓缩量能已提高至前所未有的纪录水准；而联合国核子监督人员明天就要到伊朗查访。

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官方的伊朗通讯社（IRNA）引述伊朗原子能组织（Atomic Energy Organization of Iran）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）的话说：「目前，伊朗的浓缩铀量能已达到史上两倍多。」

他又说：「核能和原子能生产为国家节省大量经济成本，并能有效减少化石燃料和非再生燃料的消耗，并降低环境问题。」

法新社报导，总部位于维也纳的联合国核子监督机构「国际原子能总署」（IAEA）14日表示，一个技术小组将于18日访问伊朗，试图解决一个让人担忧的问题，即伊朗境内几个未申报进行核活动的地点中，发现了放射性物质的痕迹。

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）并不预期会加入代表团行列。

对于在伊朗3个未申报地点发现人造铀一事，国际原子能总署长期以来一直要求伊朗提出解释，也要求实地了解及采集样本。

艾斯拉米于本月9日表示，在这3个地点检测到的原料，是从国外带入伊朗的。

这起事件严重阻挠列强与伊朗挽救2015年核协议的努力。

根据2015年的核协议，伊朗同意浓缩铀纯度不会超过4%，比可以制造出核弹头的90%纯度低了更多。列强则同意放宽对伊朗的制裁，以作为交换条件。

然而，2018年时任美国总统川普（Donald Trump）单方面退出这起核协议，同时恢复制裁伊朗，促使伊朗大约一年后开始违反核相关限制。挽救协议的谈判迄今没有结果。（译者：纪锦玲）

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