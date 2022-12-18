15年电力危机进一步恶化 南非部署军力护电厂

（法新社约翰尼斯堡17日电） 鉴于南非长久以来的电力危机进一步恶化，国营电力公司艾斯康（Eskom）以及总统府今天表示，当局已开始部署军队来保护4处电厂。

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多年来的限电措施早已让南非这个非洲最工业化国家吃不消；然而，今年停电次数更加频繁，艾斯康每天均实施数小时的断电措施。

这间能源公司发布消息说，「艾斯康证实可以证实，SANDF（南非国防军）已展开部署行动」，艾斯康「4个厂于今天下午接获国军部署」。

总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）发言人马格温雅（Vincent Magwenya）告诉法新社，初步阶段每厂部署最少10名军人。进一步部署行动正在筹备当中。

发言人表示，这一步是因应煤炭及柴油发电厂日益升高的「破坏、偷窃、毁损以及贪腐威胁」。

南非电力短缺的问题已经存在15年，然而限电措施今年达到前所未有的极端境界。

限电措施不仅让南非损失数亿美元的产出，也打乱工商业。

南非民众一天遭断电多次，有时一天共11.5个小时无电可用，不满情绪因此日益升高。

本周稍早，艾斯康执行长狄罗伊特（Andre de Ruyter）宣布辞职，说犯罪行为和贪腐是他尝试扭转这间国企所面临的最大障碍。

© 2022 AFP