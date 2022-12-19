加拿大警方：多伦多郊区惊传枪击案 酿包括凶嫌在内6死

（法新社蒙特娄18日电） 加拿大警方表示，多伦多郊区的一幢公寓大楼今天晚间发生枪击案，有5人遭到枪杀身亡，另有1人受伤，这名凶嫌随后被警方击毙。

广告 继续浏览后续

法新社报导，血案发生地点在多伦多以北约30公里旺市（Vaughan）一幢公寓大楼的数户住宅内。当地警察局长麦克斯温（Jim MacSween）告诉记者，嫌犯在与执法人员驳火后遭到击毙，唯一一名伤者则已送医治疗，目前没有生命危险。 麦克斯温说，警方傍晚获报后赶往枪案现场，「警员才刚到达，就看到…骇人的场面，多名受害者都已身亡。」 目前警方正在调查犯案动机，以及受害者与男性嫌犯之间是否有关系。据称嫌犯是单独犯案，并无共谋。 加拿大媒体称，案发后现场居民立即被疏散，数十辆救护车和大批警察赶到现场处理。

虽然加国的大规模枪击事件较邻国美国少得多，但由于枪枝暴力案件激增，促使加国立法禁止销售、购买或转让手枪。

2020年4月，一名伪装成警察的枪手在东部诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）残忍杀害22人，酿成加国最严重的大规模枪击事件。隔月，加国宣布禁止1500种军用级或攻击型枪枝。

© 2022 AFP