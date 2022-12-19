南非总统拉玛佛沙连任非洲民族议会党魁

（法新社约翰尼斯堡19日电） 尽管深陷的巨额现金窃盗案「农场门」丑闻持续发酵，南非总统拉玛佛沙今天还是成功连任执政的非洲民族议会主席，开启续任总统之路。

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非洲民族议会（ANC）选举委员会主席莫特兰德（Kgalema Motlanthe）宣布，拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）在党魁选举中得到2476票，击败前卫生部长姆希齐（Zweli Mkhize）的1897票。

南非总统由国会议员选举产生，ANC掌握国会绝对多数席次。拉玛佛沙连任党魁成功也开启他续任总统之路。

逾4300名代表昨天在约翰尼斯堡附近集会并且投票选举正副主席和秘书长等职。

尽管因为自家农场巨额现金窃盗案而深陷隐藏巨款指控，70岁的拉玛佛沙仍嬴得选举。

前总统朱玛（Jacob Zuma）2017年12月深陷越演越烈的贪腐丑闻，时任朱玛副手的拉玛佛沙成为ANC党主席，隔年2月朱玛被迫下台。拉玛佛沙取而代之成为总统时，曾经矢言扫除盛行的腐败风气并且改革ANC，但是这起窃盗案重挫他的清廉形象。

外界质疑拉玛佛沙如何取得巨额现金，以及窃案发生后他为何没有向当局报案。

在ANC大会召开前，ANC运用国会过半优势封杀可能的国会弹劾调查，拉玛佛沙暂时逃过一劫。

66岁对手姆希齐与朱玛一样出身东南部瓜祖鲁那他省（ KwaZulu-Natal），于卫生部长任内因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情得宜而受好评，却因儿子和友人疑似从1040万美元防疫宣传合约中得到好处而突然辞职。姆希齐否认任何不法。

© 2022 AFP