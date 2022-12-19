土耳其要求引渡记者换支持入北约 瑞典法院驳回

（法新社斯德哥尔摩19日电） 瑞典最高法院今天驳回安卡拉当局要求引渡土耳其记者肯尼斯的要求。这是土耳其开出支持瑞典申请加入北大西洋公约组织（NATO）的交换条件之一。

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瑞典最高法院表示，土耳其要求将「时代报」（Zaman）前总编辑肯尼斯（Bulent Kenes）引渡回国，当中有「许多障碍」。安卡拉当局指控肯尼斯参与2016年推翻土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）政权的行动。

法院表示，肯尼斯遭指控的多项罪名在瑞典并不犯法，加上这起事件的政治性质，以及他在瑞典取得的难民身分，使得引渡无法实现。

法官艾斯普（Petter Asp）在声明中表示，「这名人士可能基于他的政治信仰，而有遭受迫害的危险性。若如此就不该将其引渡」，因此「政府…无法批准引渡要求」。

肯尼斯目前在其他土耳其流亡人士成立的「斯德哥尔摩自由中心」（Stockholm Center for Freedom）工作。

他告诉法新社，他为最高法院的决定感到「高兴」，并强调针对他的指控都是「艾尔段政权所捏造」。

土耳其开出同意瑞典加入北约的条件，要求从瑞典引渡数十人，其中艾尔段唯一点名要求的就是肯尼斯。

艾尔段11月初在安卡拉和瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）召开联合记者会，强调他要引渡遭土耳其通缉的「恐怖分子」，肯尼斯就在名单上。

© 2022 AFP