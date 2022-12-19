大白鲨污名化鲨鱼 史蒂芬史匹柏后悔不已

（法新社伦敦18日电） 美国知名导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）表示，他对1975年上映的电影「大白鲨」（Jaws）大获成功，造成「鲨鱼数量锐减」深表遗憾。

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荣获奥斯卡奖的惊悚片「大白鲨」讲述一只食人大白鲨攻击一座美国滨海小镇的故事。这部片遭批造成大众对大白鲨的误解，并导致美国各地「战利品狩猎」（trophy hunting）兴起。

75岁的史蒂芬史匹柏在英国广播公司电台（BBC Radio）老牌节目「荒岛唱片」（Desert Island Discs）中说：「时至今日，我仍然对这本书和这部电影造成鲨鱼数量锐减感到遗憾。我真的非常后悔。」

主持人拉维恩（Lauren Laverne）问说，如果有真正的鲨鱼在他的荒岛周围盘旋，他会做何感受。史蒂芬史匹柏说：「这仍然是我害怕的事情之一。」

「不是害怕被鲨鱼吃掉，而是怕鲨鱼很不满我掀起1975年之后的游钓客狂潮。」

根据科学期刊「自然」（Nature）去年的一项研究，自1970年代以来，过度捕捞导致全球远洋鲨鱼的数量下降71%。

与此同时，鲨鱼保护基金会（Shark Conservation Fund）表示，全球1250种鲨鱼和��鱼中，目前有36%面临灭绝威胁。

研究人员指责诸如「大白鲨」这类的电影影响民众对鲨鱼的看法，推动对捕杀鲨鱼的支持。

史蒂芬史匹柏知名的作品还包括「E.T.外星人」（ET）、「印第安纳琼斯」（Indiana Jones）系列以及「侏罗纪公园」（Jurassic Park）系列等好莱坞大片。

© 2022 AFP