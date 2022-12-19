打破千年传统 德国雷根斯堡教堂唱诗班迎来女孩

（法新社德国雷根斯堡19日电） 超过千年以来，德国雷根斯堡主教座堂（Regensburg Cathedral）的弥撒总是由少年唱诗班献唱，但在今年耶诞季，史上首次出现女孩的歌声。

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对于位于巴伐利亚（Bavaria）、孕育雷根斯堡主教座堂合唱团的雷根斯堡主教座堂学校而言，过去几个月很不寻常。今年9月，学校打破千年传统向女孩打开大门，成立了独立的少女合唱团。

经过数星期彩排传统的耶诞节曲目，这些女孩在将临期第四主日首次演出。身穿对抗严冬的毛衣与手套，女孩们在挤满群众的主教座堂受到温暖的鼓掌欢迎。

17岁的狄利泽（Nepomuk Dillitzer）过去曾是少年合唱团的一员，这次到场观看妹妹的演出。他说：「这里写下了历史。」

狄利泽的祖母非常满足于孙女的首场演唱会，赞许学校的开放。她告诉法新社：「这很重要，因为这是关于平等。」

少女合唱团新团员包括11岁的多罗西亚．克拉考斯基（Dorothea Krakowsky），她和双胞胎兄弟约翰尼斯（Johannes）一起入团。

她在演唱会前告诉法新社：「男孩总是受到偏爱，我一直觉得这很讨厌，因此现在这里也有女孩，我觉得真的很棒。」

雷根斯堡主教座堂合唱团（Regensburger Domspatzen）成立于西元975年，原文意思为「教堂的麻雀们」，是全球历史最悠久也最知名的少年唱诗班。

雷根斯堡主教座堂学校也给予唱诗班学童一般的德文教育，但更着重音乐，每天有至少1小时的合唱练习。学校目前有305名年龄在10至19岁的学生，其中约2/3学生住校。

少年合唱团除了在雷根斯堡主教座堂的弥撒献唱外，也时常举办着名的国际巡回演唱会。

然而，这间学校也没有躲过天主教会的虐童丑闻。2017年的一份报告显示，从1945年至1990年代初期，有超过500名唱诗班少年受到性及身体方面的虐待。

报告指责教会高层未能防范虐童事件发生，受责备的包括前教宗本笃十六世（Benedict XVI）的亲哥哥拉辛格教士（Georg Ratzinger），他在1964年至1994年领导合唱团。

根据合唱团现任指挥海斯（Christian Heiss），这起丑闻「或许」导致合唱团在2016与2017年的申请人数下降。2020年经过彻底改革后，申请人数又受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响。

海斯表示，招募的缺额代表「时机成熟了…是时候开始一条新的道路，一个女孩的合唱团」。

今年9月共有33名女孩入校，15人为小一新生，其他年纪较大。少女合唱团的排练与男孩分开，其他课程则共同上课。

© 2022 AFP