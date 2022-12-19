欧洲议会议员涉收贿遭调查 卡达警告恐影响关系

（法新社卡达杜哈18日电） 比利时调查欧洲议会议员涉嫌收受卡达贿赂案，导致卡达人员无法进入欧洲议会，卡达今天谴责这项调查行动，表示可能会对双方关系与卡达对欧洲的天然气供应造成负面影响。

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法新社报导，卡达一名外交官发布声明，点名批评比利时当局，并坚称调查中使用了「不正确」的资讯。

比利时当局为调查此案发动突袭，查获至少150万欧元现金，并逮捕6人，其中包括希腊籍欧洲议会副议长凯利（Eva Kaili）。

这些钱据称与一个波斯湾国家有关，而欧洲议会上周决议禁止卡达游说人员进入这个机构。

卡达外交官的声明说：「在法律程序有结果之前，就决定采取这种歧视性的限制，禁止与卡达有关的对话与合作，这将负面影响区域和全球安全合作以及目前进行中有关全球能源与安全的讨论。」

声明又说：「我们坚定驳斥有关我国政府涉及不当行为的指控。调查中不是只有卡达被点名，我国却独遭批评和攻击。我们观察到本周选择性谴责我国的情形后深感担忧。」

比利时检方表示，在过去10天采取连串突袭检查和逮捕行动之前，他们已调查欧洲议会涉贪案超过一年。

© 2022 AFP