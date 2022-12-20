世足夺冠很难高兴太久 阿根廷政经沉�z仍在

（法新社布宜诺斯艾利斯19日电） 过去1个月，梅西和他的阿根廷队友在世足赛给他们的球迷带来成功和团结，这和阿根廷的经济困境和两极化的政治格局形成鲜明对比。

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法新社报导，多年来的经济危机给阿根廷民众日常生活带来沉重的负担，高涨的通货膨胀和货币持续贬值，削弱一般民众的储蓄和购买力，约40%的人生活在贫困中。

然而在18日的世界杯决赛迎战法国时，阿根廷举国都团结在蓝白相间的国旗下，政治和体育的对抗被丢在一边，4500万人庆祝阿根廷36年来首度夺下的冠军金杯。

不过，专家说，欢欣鼓舞不会持续太久。

社会学家达斯卡尔（Rodrigo Daskal）告诉法新社：「体育运动，特别是阿根廷的足球，能够透过情感把我们团结起来，这对国家的象徵意义非常重要。」

「但这并不意味着它可以有效地转移到其他领域。」

球队的成功和他们的团结给一些阿根廷人带来希望。

50岁的伯顿（Julio Berdun）和家人走过总统府罗沙达大厦（Casa Rosada）前的五月广场（Plaza Mayo）时说：「这无关忘掉我们的问题，而是要提醒我们可以团结起来，当我们团结起来的时候，我们就会朝着同一个方向努力。」

与此同时，几十年来的承诺和梦想破灭带来怀疑和厌倦。

65岁的建筑师葛伦菲德（Ricardo Grunfeld）说：「我们是世界冠军，但仅此而已。我必须去工作，每个人都必须去工作。情况不会改变，将会一如往常，只是在体育领域我们是世界冠军。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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