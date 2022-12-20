中国放弃清零 法新社：各地火葬场大排长龙

（法新社北京20日电） 中国各地火葬场今天告诉法新社，他们正在竭力处理不断送来的尸体。中国正在对抗暴增的COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例，政府已承认难以监控疫情。

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法新社报导，中国政府上个月突然决定取消近3年的封控、隔离和大规模检测措施，让医院难以处理大量病患，药店货架上的药品也被买光。

在有3000万人口的重庆市，当局本周敦促症状「轻微」的人照常上班。当地一家火葬场告诉法新社，他们已经没有空间存放尸体。

一名匿名的工作人员说：「最近几天收到的尸体数量比以前多了很多倍。」

他说：「我们很忙，不再有冷藏空间来存放尸体。」

「我们不确定（这是否与疫情有关），你需要问负责的领导。」

在南方大城广州市，增城区的火葬场告诉法新社，他们每天要火化超过30具尸体。

广州市另一家火葬场说，他们也「非常忙」。

一名工作人员说：「比往年忙3、4倍，我们每天要火化超过40具尸体，而以前只有10几具。」

他们说：「整个广州都是这样。我们不断接到电话。」他们强调「很难说」尸体的激增是否与疫情有关。

在中部城市保定，一个火葬场的员工告诉法新社：「我们当然很忙，现在哪个工作场所不忙？」

在首都北京，地方当局今天通报，只有5人死于COVID-19，比前一天的2人要多。

在北京的东郊火葬场外，法新社记者看到有10多辆车在等待进入，其中大部分是灵车或葬礼用车辆。

进入火葬场的时间明显延后，排在队伍前面的司机告诉法新社，他已经等了几个小时。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2022 AFP