佳士得2022业绩创新高 更胜拍卖对手苏富比

（法新社纽约19日电） 拍卖公司佳士得（Christie's）今天宣布2022年业绩84亿美元创下纪录，更胜竞争对手苏富比（Sotheby's）。苏富比年度业绩也创历来最高，达80亿美元。

广告 继续浏览后续

佳士得靠拍卖会进帐72亿美元，私人拍卖则收获12亿美元，轻松超过2021年的71亿美元，那时的艺术界才正要走出拍卖业务深受影响的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击。

佳士得行政总裁施俊安（Guillaume Cerutti）提及通货膨胀和俄乌战争对经济造成的挑战，他表示：「尽管大环境深具挑战，2022年佳士得仍缔造了历来最佳的全球业绩。」

他还提及「艺术和奢侈品市场的韧性、多项大型艺术收藏的非凡成功，包括难忘的艾伦（Paul Allen）拍卖会，以及我们世界各地团队的专业和辛劳」。

与比尔盖兹（Bill Gates）共同创办微软（Microsoft）的艾伦2018年辞世，他在2009年签下「赠与誓言」（The Giving Pledge），同意捐出大部分财富作为慈善用途。

艾伦生前收藏的画作和雕像等艺术品11月以历史天价16亿美元落槌，其中梵谷和塞尚等大师的画作都拍出空前高价，有5幅画作的拍卖价跻身上亿美元俱乐部，所有拍卖所得均捐作慈善用途。

另外，美国普普艺术大师安迪．沃荷（Andy Warhol）以已故女星玛丽莲梦露肖像为创作灵感的着名代表作「枪击玛丽莲━鼠尾草蓝版」（Shot Sage Blue Marilyn），5月在纽约佳士得拍卖会以1亿9500万美元落槌，成为公开拍卖价格最昂贵的20世纪艺术品。

今年佳士得的买家大部分来自北美和南美，占40%，较去年的35%成长；亚洲买家比例则较过去下滑。

© 2022 AFP