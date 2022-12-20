俄总统蒲亭：无意并吞白俄罗斯

（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，他的国家「无意」并吞白俄罗斯。白俄罗斯是俄罗斯的主要盟友，极度仰赖俄罗斯的廉价石油与贷款。

广告 继续浏览后续

蒲亭今天搭机抵达白俄首都明斯克（Minsk）访问，蒲亭在回应记者提问时说，「俄罗斯无意并吞任何人，这样根本没有道理」，称这样的谣言是出自「心怀不轨的人」。

多年来，克里姆林宫一直寻求加强与白俄罗斯的整合；然而，尽管身为俄罗斯的关键盟友，白俄强人鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）拒绝与俄罗斯直接统一。

蒲亭盛赞两国关系，是「最亲密盟友与战略伙伴之间…靠着共同历史与精神价值所团结起来」的。

蒲亭说：「我们联手抵挡不友善国家的制裁，我们是带着十足信心且有效率地这么做。」

蒲亭又说，俄罗斯与白俄罗斯同意在「所有领域」加强合作，包括军事部分，双方同意「为两国的安全实施相关措施」，并持续联合操演并「相互运送武器」。

蒲亭说，俄罗斯将持续训练白俄人员驾驶能携带核弹头的飞机。

对此，鲁卡申柯说：「我们已经测试了那些飞机。」他又说：「这并不对任何人构成威胁。」

鲁卡申柯也赞赏他的国家与俄罗斯的关系。他说：「没有白俄，俄罗斯哪里也去不了；没有俄罗斯，白俄什么事也办不成。」

他又说：「没有俄罗斯，白俄能保护自己的独立性与主权吗？没有办法！」

蒲亭曾利用白俄罗斯的领土当作入侵乌克兰的跳板。

今年10月，白俄罗斯宣布与莫斯科组建联合区域部队，有数以千计的俄罗斯军人抵达这个前苏联国家，令各界担忧白俄也将出军到乌克兰。

© 2022 AFP