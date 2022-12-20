假扮耶诞老人敲门 秘鲁探员破获贩毒集团

（法新社利马20日电） 秘鲁一群毒贩日前收到令他们措手不及的惊喜。耶诞老公公与他的助手小精灵们在毒贩屋前停了下来之后，拿出斧头劈开大门、把他们上铐，再查扣他们即将交易的毒品。

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秘鲁电视台（Peruvian TV）报导，警官维拉纽瓦（David Villanueva）表示，探员们17日佯装成双颊红润且有白胡子的耶诞老公公与他的助手小精灵，进入利马治安不佳的苏尔基约区（Surquillo）。

维拉纽瓦说：「现在是耶诞期间，在路上装扮成耶诞老人不会太引人注意，因此我们趁机采取行动。」

这群变装探员若无其事地在街上缓慢游走，走到一栋民宅前突然停下脚步。

这时，耶诞老人其中一名助手拿出一把巨大的斧头，劈开民宅前门，让这群人得以进入屋内。

他们进屋后未欢乐地祝屋内的人耶诞快乐，而是大喊不要动、趴下。

维拉纽瓦说，屋内包括3男1女的犯嫌起初以为这是在开玩笑。

这起突击行动取名「芝加哥鬼精灵的殒落」（The fall of the Chicago Grinch），其中鬼精灵指的是童书中想尽各种办法破坏耶诞节的绿毛怪物，芝加哥则是指有「小芝加哥」之称的苏尔基约区。1920年代，美国中西部城市芝加哥黑帮猖獗。

警方表示，这群探员查获了6000个小包的古柯糊（cocaine paste）、104包古柯硷粉末与279包大麻。

1公斤的古柯糊在秘鲁能卖到380美元（近新台币1.2万元），最纯的古柯硷粉末每公斤要价约1000美元（约新台币3.1万元）。

秘鲁与哥伦比亚和玻利维亚都是全球主要的古柯硷制造国。

© 2022 AFP