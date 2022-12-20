右翼网路社群助长暴力 欧洲当局示警威胁日增

（法新社海牙19日电） 欧洲刑警组织（Europol）今天警告，右翼极端份子跨国网路社群造成暴力攻击案的威胁正在增加当中，此前一次行动一共找到超过800例暴力或恐怖主义内容。

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欧洲刑警组织指出，最近在美国与斯洛伐克发生的两起枪击案，正「说明暴力右翼极端份子和恐怖活动，在全球扩散的情况令人担忧」。

欧洲刑警组织在声明中表示：「做出这些攻击事件的人参与跨国网路社群，他们受到其他暴力右翼极端份子和恐怖份子的启发。」

欧洲刑警组织和欧洲联盟（EU）13个国家及英国的警方15日举办活动，列出网上直播、宣言、主张内与极端主义和暴力右翼有关，以及庆祝攻击活动的内容。

总部设在海牙（The Hague）的欧洲刑警组织在声明中表示，他们接着把这些内容交给网路服务提供业者，并观察其反应。

欧洲刑警组织表示，这次活动把831项内容转给34个相关平台，还说「暴力极端主义和恐怖主义构成的威胁仍在增长」。

欧洲刑警组织点名两件归咎于暴力右翼极端主义、可能与网上内容有关的攻击案。

首先是今年5月，自称是白人至上主义者的甘德伦（Payton Gendron）在美国纽约州水牛城（Buffalo）杀害10名非裔人士。

第2起案例发生在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）一间同性恋酒吧外，一名「激进的青少年」10月时在那里枪杀两名男子，而犯嫌据信是极右政党知名成员的儿子。

欧洲刑警组织表示，这些攻击凸显出他们变得激进的过程中，网路宣传所发挥的效用，「这显示网路的滥用，如何持续成为这些暴力右翼份子激进化和被招募的重要一环」。

最近欧洲又增添一起右翼暴力事件的案例，德国本月稍早逮捕25名涉嫌策动政变的人，检方表示，那些人计划推翻国家，并建立自己的政府。

反恐专家表示，那群人受匿名者Q（QAnon）等网路上的极右翼阴谋论启发，而且「坚信」德国受一个需要被推翻的政府治理。

© 2022 AFP