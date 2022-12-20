对App开发商强加不公平条款 法国法院对苹果开罚

（法新社巴黎19日综合外电报导）法国巴黎商业法院认为苹果公司对应用程式（App）开发商施加不公平的商业条款，今天对苹果处以100万欧元（约新台币3264万元）罚款，并要求苹果的做法符合新的欧盟法规。

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这项裁定源于法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）2017年提出的诉讼，他指控美国科技巨擘苹果公司（Apple）对那些希望在苹果平台上贩售App的法国新创公司强行施加价格。

诉状还称，苹果从开发商获取数据，且可以单方面修改合约。

根据法新社看到的判决书，巴黎商业法院认为，由于开发商不可能重新谈判合约条款，或质疑App被下架的决定，因此存在「严重失衡」和「相当大的法律和经济不安全性」。

不过，法院驳回11项控诉中的5项，包括苹果要求只能使用苹果支付系统或从每笔销售收取30%佣金等，法官认为这些要求并不过分，在实体商店和线上购物都很常见。

巴黎商业法院没有下令修改某些争议条款，但要苹果公司留意欧盟的数位市场法（Digital Markets Act）。这项法规将迫使苹果修改在整个欧洲的合约条款，好让App开发商受益。

苹果告诉法新社，将细究法院裁定，并继续支持开发商，同时为消费者提供安全的平台。

© 2022 AFP