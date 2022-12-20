斐济在野党将组成新政府 现任总理掌权16年将下台

（法新社斐济首都苏瓦20日电） 南太平洋岛国斐济的在野党今天就结盟组成新政府达成协议，意味16年来由总理巴依尼马拉马掌权的局面即将告终，而这个执政联盟已示意，希望冷却斐济与中国的关系。

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在国会选举拿下3席的小党社会民主自由党（Social Democratic Liberal Party）表示，党内高层以16票对14票支持加入前总理拉布卡（Sitiveni "Rambo" Rabuka）领导的联盟。拉布卡当过橄榄球员，曾两度领导政变，目前看来即将成为斐济下一任总理。

消息陆续传来后，支持者在拉布卡总部外爆出欢乐歌声、在街上鸣放汽车喇叭，还一边挥着交通锥、披巾和标语牌一边跳舞。

支持者罗柯德瑞亚（Elijah Rokoderea）在拉布卡竞选总部告诉法新社，看到巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）失势，让他松了口气。他说：「这个暴虐的政府已经维持16年，你甚至不能组织抗议。」

巴依尼马拉马在2006年的政变中掌权，但他之后赢得两场选举，使自己的统治合法化。

他的政府经常利用法律体系来排挤异议、让批评者与媒体噤若寒蝉。

巴依尼马拉马14日投票前曾在记者面前短暂露脸，之后就没有公开发言。这次选举以僵局告终，巴依尼马拉马和拉布卡都未获得可占国会多数的足够席次。

两人连日努力拉拢社会民主自由党员及其领导人。该党领袖是虔诚基督徒，他要求在新政府中有重要部长职位，还要斐济在耶路撒冷（Jerusalem）设立大使馆。目前并不清楚最终结盟协议细节为何。

这项结果也有区域重要性，拉布卡及其新盟友已示意希望冷却与中国的关系。

巴依尼马拉马曾宣示会尊重选举结果，但许多斐济人仍紧张等待他的回应。

© 2022 AFP