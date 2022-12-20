曾发动2次政变 斐济「蓝波」前总理宝刀未老再执政

（法新社斐济首都苏瓦20日电） 外号「蓝波」（Rambo）的斐济前总理拉布卡睽违23年即将重掌总理大位。他原是一名征战国际的运动员，后来成为职业军人并2度发动政变，如今再次执政展现宝刀未老。

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南太平洋岛国斐济18日出炉的大选结果，无政党取得国会过半席次。现任总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）领导的斐济第一党（Fiji First）与拉布卡（Sitiveni Rabuka）领导的人民联盟党（People's Alliance）所属联盟，在55席国会各拿下26席。

关键少数党社会民主自由党（Social Democratic Liberal Party，SODELPA）今天同意加入拉布卡的联盟，将他推上总理宝座，这也终结巴依尼马拉马长达16年的执政。

拉布卡明年9月就要满75岁。他的再度上台，证明他对选民仍有相当吸引力。他在今年竞选期间，不惜登上短影音平台TikTok来触及年轻选民。

在拉布卡发布的一支影片中，这位身材精实的70多岁男性身穿运动背心、做完弹力带训练后对着镜头说：「那天有人问我：『老兄，你还重训吗？』我说：『我以前会，但现在我对提高我们国家的标准更感兴趣。』」

拉布卡天生有运动细胞，年轻时就是一位很强的全能运动员。他在1974年代表斐济参加大英国协运动会（Commonwealth Games）的链球、铅球、铁饼与十项全能比赛项目；他还是橄榄球国家队前锋。

拉布卡也在斐济军中拚出名声。他从军校毕业后加入陆军，并一路官拜中校。到了1987年，拉布卡带头发动2场政变取得政权，为他赢得「蓝波」外号。

拉布卡当时先是让武装部队在他的信号下占领国会，但之后他不满政治协商进展方式，于是又发动第2场政变宣告斐济成为共和国，并由他担任领导人。

拉布卡退伍后投入政坛，并把他在军中的严肃管理风格带到国会。他在1992年首度当选总理，直到1999年大选败给斐济首位印度斐济裔总理乔德里（Mahendra Chaudhry）才下台。

到了2006年，巴依尼马拉马发动不流血政变取得政权后，他与拉布卡成为政坛死对头，两人多年来争执不休，今年选战期间也针锋相对。

2014年斐济大选，拉布卡并未参与。2018年，他带领的社会民主自由党仅以些微差距败给巴依尼马拉马的斐济第一党；选前2天，斐济一个上诉法庭才驳回一起指控拉布卡的贪腐官司。

拉布卡虽在2020年退出社会民主自由党、另组新党，但社会民主自由党如今仍帮助他击退巴依尼马拉马，让他重返总理办公室。

© 2022 AFP