洛兴雅难民船漂流海上 东南亚政界人士吁尽快展开搜救

（法新社雅加达20日电） 东南亚政界人士今天呼吁营救一艘载有多达200名洛兴雅（Rohingya）难民的遇难船只，船上还有许多滞留海上数周之久的妇女和儿童。

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法新社报导，数以千计、以穆斯林为主的少数族裔洛兴雅人在缅甸受到严重迫害。每年都有许多人甘冒生命危险，踏上漫长且昂贵的海上旅行，搭乘状况不佳的船只，试图前往马来西亚或印尼。

这艘难民船据报曾经过泰国、马来西亚、印尼和印度附近的安达曼海（Andaman Sea），以及世界上最繁忙航线之一马六甲海峡（Malacca Strait）水域。

印尼前国会议员、东南亚国家协会（ASEAN）人权国会议员组织（ASEAN Parliamentarians for Human Rights，APHR）成员桑达丽（Eva Sundari）发布声明称，「我们紧急呼吁东协成员国和区域其他国家…发起搜救行动」。

APHR主席、前马来西亚国会议员查尔斯（Charles Santiago）也在同一份声明中表示，救援行动的延误可能「已经造成难以言喻的痛苦和生命损失」。

该船目前位置不明，也不清楚它出发的具体时间和地点。

洛兴雅人权倡议人士和船上部分乘客的家属告诉法新社，这艘船已在海上漂流至少2周。

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）上周指出，这艘船自11月末出海以来，已有至少12人丧命船上，其余的人也无法取得食物或水。

孟加拉科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）洛兴亚难民营的一名居民说，她23岁的女儿就在船上，女儿还曾透过无线电对讲机与家人通话。

她的女儿曾向家人求救，「我们的状况很危险，请救救我们。我们没有食物和水，也没有人能把我们从这艘快要沉没的船上救出来。」

© 2022 AFP