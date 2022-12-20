涉险前往西班牙 报告：5年逾1.1万移民命丧途中

（法新社巴塞隆纳20日电） 西班牙非政府组织「步行边界」（Caminando Fronteras）今天表示，2018年1月至今年11月底，共有超过1万1200名移民在试图抵达西班牙途中丧命，平均每天约6人死亡。

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报告指出，移民死亡事件主要发生在经由海路前往西班牙的途中，有些则在试图穿越西班牙2处北非飞地休达（Ceuta）、麦里亚（Melilla）时遇难。

过去5年死亡的移民中，有超过2/3、约7692人从非洲海岸前往大西洋加纳利群岛（Canary Islands）的途中丧生，这条路线因洋流强劲，极为危险，并不适合航行，加上满载移民的小船不牢固；第2危险的是从阿尔及利亚通往西班牙的路线，共有1526人丧命。

其余移民则是在试图进入休达和麦里亚时丧命，这2地是欧洲联盟与非洲唯一在陆地上有交界的地方，吸引许多渴望摆脱贫困和饥饿的移民前往；据步行边界统计，过去5年有47人死于2飞地边境。

步行边界负责人马勒诺（Helena Maleno）公布报告时指出：「这份报告就这段时间的变化进行分析，我们发现移民迁徙的路线变得愈来愈危险。」

2021年移民死亡人数多达4639人，高居过去5年之冠，占5年总死亡人数的40%以上；尽管今年统计数字还未纳入12月，但2022年的死亡人数明显降低，约2154人。

遇难者可能死于溺水、途中死亡或在海上失踪，其中包括1272名妇女和377名儿童，且多数遗体遭大海吞没找不回，步行边界谴责国际社会对于拚命寻找失踪亲人的家庭帮助不足。

西班牙是移民抵达欧洲的主要门户之一，今年迄今已有约3万人成功抵达西班牙。

© 2022 AFP