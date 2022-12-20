美国反犹太主义升温 拜登：不会保持沈默

（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登今天在白宫举办庆祝犹太人光明节（Hanukkah）的宴会时承诺，面对美国日益增长的反犹太主义，他不会保持沉默。

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法新社报导，拜登站在传统犹太灯台旁边说：「我理解你们的恐惧、你们的痛苦和你们的担心，这种卑鄙和恶毒变得太平常了。」

拜登说：「沉默就是同谋。我们绝不能保持沉默…我不会沉默。美国不会沉默。」

宴会来宾有纳粹大屠杀（Holocaust）幸存者布兰德曼（Bronia Brandman）和德州科利维尔（Colleyville）犹太教堂「贝斯以色列公理会」（Congregation Beth Israel）的拉比塞特隆-沃克（Charlie Cytron-Walker）。贝斯以色列公理会在今年1月发生过人质劫持事件。

根据反诽谤联盟（Anti-Defamation League）的统计，美国在2021年发生创新高的2717起反犹太主义行为，内容包括袭击、言语攻击和造成财产损失，比2020年增加34%。

美国犹太委员会（American Jewish Committee）是美国历史最悠久的犹太文宣组织之一。

委员会在报告中说，39%的美国犹太人承认，他们「由于担心反犹太主义，因此改变自己的行为，限制自己的活动，并隐瞒自己的犹太人身分」。在过去1年中，约有1/4的人成为反犹太主义的受害者。

专家担心，他们正在目睹反犹太言论被淡化，这一点特别凸显在肯伊威斯特（Kanye West）等公众人物身上，肯伊威斯特最近接受访问时脱口说出，「我喜欢希特勒」。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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