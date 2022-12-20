翁山苏姬案下周结辩 缅甸军政府法庭将做最终判决

（法新社仰光20日电） 缅甸法界人士今天说，前文人政府实质领袖翁山苏姬的案件经过长达18个月审理，下周将在军政府法庭进行最后的言辞辩论，然后法庭将对这位诺贝尔和平奖得主做最终判决。

广告 继续浏览后续

自从缅甸军方2021年2月推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府，结束这个东南亚国家短暂的民主时期以来，翁山苏姬一直遭到囚禁。

军政府法庭已审理翁山苏姬被控的14项罪名，包括贪腐、非法拥有对讲机和藐视COVID-19（2019冠状病毒疾病）管制，到目前为止每一项都认定她有罪，已判处她26年刑期。

人权组织批评这场审判是骗局，用来将翁山苏姬这位民主领袖从缅甸政治舞台永远移除。

根据知情人士表示，控辩双方将于12月26日就剩余的5项贪腐指控做「最后陈词」。

知情人士说，「判决将在这个阶段后做出」，但日期尚未决定。

翁山苏姬先前接受审判时，法庭通常是在最后陈词过后几天作出判决。

每项贪腐指控的最高刑期为15年。在以前的贪腐案件中，法院通常对每项罪名判处翁山苏姬3年监禁。

消息人士说，77岁的翁山苏姬看起来健康状况良好。

© 2022 AFP